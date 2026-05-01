Ribeauvillé

La nuit des musées à l’atelier des arts et techniques graphiques Passé recomposé FRAC Alsace

15 rue de l’Abattoir Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Poussez les portes de l’atelier-musée pour vous faire un bond dans le temps et découvrez le monde de l’imprimerie ! Visites captivantes et démonstrations de reliure, gravure, typographie et lithographie vous seront proposés.

Rendez-vous à l’Atelier Musée des Arts et techniques graphiques pour découvrir ce lieu étonnant, soucieux de sauver et de conserver un patrimoine lié aux savoir-faire des métiers de l’impression dans un souci de transmission et de traditions; mais aussi pour visiter l’exposition Passé Recomposé.

Réservation conseillée pour la visite de l’exposition sur https://frac-alsace.org/exposition/passe-recompose/

Pour ceux qui le souhaitent, un rendez-vous est également donné au FRAC à 17h30 pour bénéficier d’une visite découverte de son jardin, de ses réserves et de l’exposition en cours. 0 .

15 rue de l’Abattoir Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 60 42 06 pascale.hurtlin@ribeauville.fr

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English :

Push open the doors of the workshop-museum to take a leap back in time and discover the world of printing! We offer captivating tours and demonstrations of bookbinding, engraving, typography and lithography.

L’événement La nuit des musées à l’atelier des arts et techniques graphiques Passé recomposé FRAC Alsace Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr