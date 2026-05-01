Ribeauvillé

Soirée solidaire

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au programme de cette soirée un concert, ambiance musicale proposée par DJ 777, DR BOOST, DJ FAB…

Petite restauration proposée sur place tartes flambées, knack, buvette….

Rendez-vous au jardin de ville de Ribeauvillé le samedi 23 mai à partir de 18h pour une soirée solidaire au profit de la Ligue contre le cancer.

Au programme de cette soirée un concert, ambiance musicale proposée par DJ 777, DR BOOST, DJ FAB…

Petite restauration proposée sur place tartes flambées, knack, buvette…. 0 .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

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English :

On the program for the evening: a concert with music by DJ 777, DR BOOST, DJ FAB…

Light refreshments available on site: tarts flambées, knack, refreshment stands….

L’événement Soirée solidaire Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr