La Nuit des Musées au Musée de la Résistance, Musée de la Résistance, Peyrat-le-Château

La Nuit des Musées au Musée de la Résistance Samedi 23 mai, 18h30 Musée de la Résistance Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des Musées, l’Association des Créateurs et Amis du Musée de la Résistance et la mairie de Peyrat le Château vous invite à découvrir ou à redécouvrir le musée en visite libre et gratuite de 18h30 à 21h.

Les salles d’expositions présentent l’engagement de G. Guingouin, « figure de la Résistance », la naissance et les actions du maquis, mais aussi les drames de Tulle et d’Oradour sur Glane, les camps d’internements en Haute-Vienne et les camps de concentration et d’extermination nazis. Vous pourrez également découvrir la reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges et visionner le documentaire « Première Brigade » qui offre le témoignage de compagnons du maquis.

Des bénévoles de l’association du musée seront présents pour vous orienter et répondre à vos questions.

Musée de la Résistance 47 Avenue de la Tour, 87470 Peyrat-le-Château, France Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555694023 https://www.musee-resistance-peyrat.fr Le Musée, membre du réseau des Musées de la Résistance Nationale (MRN), a été créé par l’Association des Créateurs et Amis du Musée départemental de la Résistance de la 1ère Brigade de Marche Limousine en 1999.

Le Musée s’applique prioritairement à transmettre, honorer et défendre la mémoire des sacrifices consentis et des luttes menées par les hommes et les femmes du maquis de Georges Guingouin.

Découvrez ou redécouvrez la vie d’un des maquis les plus importants de France !

A l’occasion de la Nuit des Musées, l’Association des Créateurs et Amis du Musée de la Résistance et la mairie de Peyrat le Château vous invite à découvrir ou à redécouvrir le musée en visite libre à…

© Association du Musée de la Résistance de Peyrat le Château