Peyrat-le-Château

La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance

Avenue de la Tour Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A la découverte du maquis de Georges Guingouin l’Association des Créateurs et Amis du Musée de la Résistance et la mairie de Peyrat le Château vous invite à découvrir ou à re-découvrir le musée en visite libre et gratuite à l’occasion de la Nuit des Musées.

Les salles d’expositions présentent l’engagement de G. Guingouin, figure de la Résistance , la naissance et les actions du maquis, mais aussi les drames de Tulle et d’Oradour sur Glane, les camps d’internements en Haute-Vienne et les camps de concentration et d’extermination nazis.

Vous pourrez également découvrir la reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges et visionner le documentaire Première Brigade qui offre le témoignage de compagnons du maquis.

Des bénévoles de l’association du musée seront présents pour vous orienter et répondre à vos questions. .

Avenue de la Tour Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine associationmuseepeyrat@gmail.com

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English : La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance

L’événement La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lac de Vassivière