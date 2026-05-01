Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château

La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château

La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château samedi 23 mai 2026.

Adresse : Avenue de la Tour

Ville : 87470 Peyrat-le-Château

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Peyrat-le-Château

La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance

Avenue de la Tour Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :
2026-05-23

A la découverte du maquis de Georges Guingouin l’Association des Créateurs et Amis du Musée de la Résistance et la mairie de Peyrat le Château vous invite à découvrir ou à re-découvrir le musée en visite libre et gratuite à l’occasion de la Nuit des Musées.
Les salles d’expositions présentent l’engagement de G. Guingouin, figure de la Résistance , la naissance et les actions du maquis, mais aussi les drames de Tulle et d’Oradour sur Glane, les camps d’internements en Haute-Vienne et les camps de concentration et d’extermination nazis.
Vous pourrez également découvrir la reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges et visionner le documentaire Première Brigade qui offre le témoignage de compagnons du maquis.
Des bénévoles de l’association du musée seront présents pour vous orienter et répondre à vos questions.   .

Avenue de la Tour Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   associationmuseepeyrat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance

L’événement La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lac de Vassivière

À voir aussi à Peyrat-le-Château (Haute-Vienne)