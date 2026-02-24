La Nuit des musées Villa du Temps retrouvé Cabourg

La Nuit des musées

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

2026-05-23

La Villa du Temps retrouvé vous ouvre ses portes en soirée pour une (re)découverte nocturne inédite et gratuite de ses expositions. Au fil de la nuit, voyagez à travers les collections, où lectures et surprises viendront révéler les œuvres autrement.

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

English : La Nuit des musées

The Villa du Temps retrouvé opens its doors to you in the evening for an original and free nocturnal (re)discovery of its exhibitions. As the night progresses, take a journey through the collections, where readings and surprises will reveal the works in a whole new way.

