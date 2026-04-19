La Nuit des Musées #(((INTERFÉRENCE_S)))), Écouter les traces, activer les mémoires Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Le festival ((((INTERFERENCES)))) festival de substrats sonores _ se fait l’étendard de recherches qui s’auto-différencient, s’auto-éditent et engendrent des ordonnancements erratiques – un festival de l’imprédictible, du décodage, du déséquençage, de l’indétermination à saveur hautement poétique porté par des artistes limier.e.s de réalités enfouies et de sonorités insoupçonnées.

Les journées d’Intercession qui s’y déploieront se proposent de prolonger l’anarkhè-exposition du festival en la mettant en tension, en circulation, en vibration.

La première journée d’Intercession s’ouvre par une attention portée aux formes de persistance sonore — ce qui subsiste dans les enregistrements, ce qui circule entre les générations, ce qui se transforme au contact des contextes et des usages. La programmation rassemble des propositions qui envisagent l’écoute comme une pratique située, capable de faire émerger des récits à partir de matériaux fragiles ou instables.

Avec l’atelier Sound Artifacts as Material, Maryia Kamarova propose une investigation des phénomènes habituellement relégués au rang d’accidents techniques : distorsions, parasites, feedbacks ou souffles. En mobilisant des dispositifs d’enregistrement simples et accessibles, les participant·es expérimentent ces occurrences sonores comme des matériaux de composition. L’attention portée aux variations et aux déséquilibres devient ici un levier d’expérimentation.

Avec Drum Machine, Sonia Saroya propose un atelier de fabrication de circuits sonores pensé comme un espace de transmission et de réappropriation technique. Prenant appui sur une réflexion autour des technologies qui configurent les imaginaires, cette proposition collective engage les participant·es dans la production de nouvelles formes sonores destinées à rejoindre l’installation en salle. Le workshop prolonge ainsi l’œuvre en l’ouvrant à un processus d’élaboration partagé.

Avec VVV (Variations Vociférantes Virales), Jérôme Grivel déploie un dispositif performatif centré sur les potentialités de la voix. À partir d’une partition ouverte, des participant·es expérimentent différentes expressions vocales — cris, souffles, murmures ou clameurs révélateurs des états émotionnels et psychologiques —ensuite intégrées à une composition sonore diffusée dans l’espace. Les déplacements des performeurs et la circulation des sons produisent une situation collective où les manifestations vocales deviennent des formes d’adresse et de relation.

Dans un registre plus resserré, B A G N O L E, projet de Cyril Leclerc, propose à quelques spectateur·rices de prendre place à l’intérieur d’un véhicule transformé en dispositif d’écoute, activé tout au long de la journée par des artistes sonores. Détournant un objet familier, la proposition en fait une micro-architecture perceptive, où la proximité des corps et la concentration de l’attention génèrent une expérience immersive proche d’un voyage immobile.

À travers une rencontre performative mêlant projection, écoute et manipulation sonore, Simon Mahungu engage le public dans une exploration des archives envisagées comme une matière active. Les enregistrements n’y apparaissent pas comme des documents stabilisés, mais comme des fragments susceptibles d’être réinterprétés, déplacés ou réagencés. Voix, silences et bruits du quotidien y composent une mémoire en circulation, ouverte à de nouvelles formes de lecture.

La soirée se prolonge avec une CARTE BLANCHE confiée à SMOG, collectif bruxellois qui conçoit des rencontres musicales ouvertes aux formes expérimentales et aux croisements esthétiques, avec une attention particulière portée à l’écriture contemporaine. Deux percussionnistes, Andrés Navarro et Alexis Bourdon, interpréteront une pièce pour vibraphone, avant qu’un set électronique de Bear Bones, Lay Low ne vienne en prolonger la dynamique. L’ensemble dessine une continuité sonore où différentes pratiques de la performance, de l’improvisation et de la composition coexistent, s’entrelacent et activent un espace d’écoute partagé.

LE PROGRAMME

■ 15h00–17h00 | Performance en Théâtre : Jérôme Grivel — VVV (Variations Vociférantes Virales)

■ 15h00–19h00 | Atelier en Galerie : Sonia Saroya — Drum Machine (Participation sur inscription – observation libre)

■ 15h30–19h00 | Atelier en Cour : Maryia Kamarova — Atelier Sound Artifacts as Material (Participation sur inscription – observation libre)

■ 16h00–20h00 | Séance d’écoute en Cour : Cyril Leclerc — B A G N O L E

■ 18h30–20h00 | Performance en Cinéma : Simon Mahungu — Fragments d’une mémoire en mouvement

■ 19h00–19h30 | Live en Galerie : Restitution Maryia Kamarova

■ 20h00–20h30 | Live en Théâtre : Navarro & Bourdon

■ 20h30–22h00 | Live en Théâtre : Bear Bones, Lay Low

Accès aux lives dans la limite des places disponibles en salle de théâtre

Dans le cadre de son festival de substrat sonore, (((INTERFÉRENCE_S)))), le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite à sa journée d’Intercession entre ateliers, performances et lives !

Le samedi 23 mai 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit

Les ateliers sont sur réservations.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T22:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/la-nuit-des-musees-interference-s-ecouter-les-traces-activer-les-memoires +33153019696 info@cwb.fr



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