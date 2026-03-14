Flytex 10km Paris 15 Mairie du 15ème PARIS

Rendez-vous le 17 mai 2026 pour le 10Km Paris15 qui revient en beauté avec un parcours plus rapide.

Cette nouvelle édition exceptionnelle vous fera découvrir les lieux emblématiques et aussi variés que, Quai de Seine, Beaugrenelle, l’institut Pasteur, le parc Georges Brassens sans oublier la rue du Commerce…

Parcours

Avec 50 mètres de dénivelé positif et une boucle unique de 10 km, le parcours est roulant, fluide, et adapté à tous les profils de coureurs, tout en offrant des conditions idéales pour viser un record personnel.

Le parcours détaillé

Infos pratiques

Restrictions : coureurs confirmés ou amateurs, l’épreuve de 2026 est ouverte à tous, nés en 2009 ou avant.

Lieu de départ et accès : rue Lecourbe, à proximité de la mairie du 15e.

Retrait des dossards : annexe de la mairie du 15e, 154, rue Lecourbe (15e).

12h00 – 19h00 vendredi 15 mai 2026

10h00 – 18h30 samedi 16 mai 2026

Toutes les infos pratiques sont à retrouver ici !

Après le succès de la 20ème édition, le 10km du Paris15

revient dans les rues du 15ème arrondissement, l’un des

plus grands arrondissements de Paris avec un parcours

inédit de 10 kilomètres en une seule boucle.

Le dimanche 17 mai 2026

de 09h00 à 12h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T12:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T09:00:00+02:00_2026-05-17T12:00:00+02:00

Mairie du 15ème 31 rue Peclet 75015 PARIS

Métro -> 12 : Vaugirard (Paris) (257m)

Bus -> 39708088 : Mairie du 15ème / Péclet / Square Saint-Lambert (Paris) (89m)

Vélib -> Mairie du 15ème (94.56m)

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