Alix Logiaco ‘From Sand To Land’ / Ft. Olga Amelchenko JASS CLUB PARIS Paris

Alix Logiaco présente un tout nouveau répertoire à travers lequel il explore l’univers marin et le pourtour méditerranéen à la lumière des déplacements de population.

Pour cette soirée d’exception, il invite l’émérite saxophoniste Olga Amelchenko !

Olga Amelchenko / saxophone alto

Alix Logiaco / piano, claviers

Cyril Billot / contrebasse

Zacchary Leblond / batterie

Entre jazz, groove et pop, le pianiste Alix Logiaco nous plonge dans l’univers de son album From Sand to Land.

Le vendredi 15 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T21:30:00+02:00_2026-05-15T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

