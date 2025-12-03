Entouré d’un quintet d’exception (Stéphane Guillaume, Tom Ibarra, Jean-Yves Jung, Gildas Boclé), il signe une musique riche en harmonies et en émotions, à la fois intime et lumineuse. Inspiré lors de la création de son studio personnel pendant la pandémie, « A New Home » est une quête d’équilibre entre virtuosité et simplicité, entre énergie collective et sensibilité personnelle.

Archibald Ligonnière : batterie

Stéphane Guillaume : saxophones soprano & ténor

Tom Ibarra : guitare

Jean-Yves Jung : piano

Gildas Boclé : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions, nouvel album — Avec « A New Home », son premier album en tant que leader, le batteur et compositeur Archibald Ligonnière dévoile un jazz moderne, lyrique et accessible.

Le vendredi 15 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 15 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 29 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



