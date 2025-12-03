Archibald Ligonnière « A New Home » en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Entouré d’un quintet d’exception (Stéphane Guillaume, Tom Ibarra, Jean-Yves Jung, Gildas Boclé), il signe une musique riche en harmonies et en émotions, à la fois intime et lumineuse. Inspiré lors de la création de son studio personnel pendant la pandémie, « A New Home » est une quête d’équilibre entre virtuosité et simplicité, entre énergie collective et sensibilité personnelle.
Archibald Ligonnière : batterie
Stéphane Guillaume : saxophones soprano & ténor
Tom Ibarra : guitare
Jean-Yves Jung : piano
Gildas Boclé : contrebasse
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, compositions, nouvel album — Avec « A New Home », son premier album en tant que leader, le batteur et compositeur Archibald Ligonnière dévoile un jazz moderne, lyrique et accessible.
Le vendredi 15 mai 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 15 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 25 à 29 euros
Tarif sur place : 28 à 33 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
