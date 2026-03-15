Sylvain, lumineux et virtuose, mélange jazz moderne et rythmes caribéens avec une énergie contagieuse : chaque note respire la puissance et la finesse, chaque accord vous embarque.

À ses côtés, Arnaud Dolmen à la batterie et Zacharie Abraham à la contrebasse forment un trio libre et inventif, où l’improvisation et le dialogue musical prennent vie à chaque instant.

Fingerprint n’est pas juste un album : c’est la marque de Sylvain, solaire et organique, un manifeste vibrant qui fait bouger les corps et toucher les cœurs.

À la contrebasse, Zacharie Abraham apporte son son profond et chaleureux. Musicien très demandé sur les scènes jazz et musiques du monde, Zacharie est apprécié pour son sens du soutien autant que pour son tempérament créatif.

Et à la batterie, Arnaud Dolmen l’un des batteurs les plus marquants de sa génération, nommé aux Victoires du Jazz, insuffle son énergie, sa précision et toute la modernité du gwo ka. Bref, un concert qui va vous secouer, vous émouvoir et vous faire danser !

À l’occasion de la sortie de son nouvel album Fingerprint, le pianiste guadeloupéen Sylvain Ransy revient au Le Baiser Salé avec son trio pour un concert qui promet d’envoyer du groove, du partage…

Le vendredi 15 mai 2026

de 21h30 à 23h00

Le vendredi 15 mai 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T19:30:00+02:00_2026-05-15T21:00:00+02:00;2026-05-15T21:30:00+02:00_2026-05-15T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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