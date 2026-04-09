Fête populaire du nouvel an lao/thaï TEP Agnès Tirop Paris

Les associations Khao Niao Solidarité et Les Démocrates Thaïlandais sans frontières organisent un festival gastronomique, culturel et artisanal pour fêter le nouvel an lao/thaï.

Au programme : chants, danses, défilé de costumes, démonstration/initiation boxe thaï, street-food, stand culturel, marché tropical. En clôture grand bal populaire.

Les fonds récoltés serviront à des opérations d’aide aux populations pauvres du Laos et de la Thaïlande.

Festival gastronomique, artisanal, culturel et populaire pour fêter le nouvel an lao/thaï.

Le dimanche 17 mai 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00

TEP Agnès Tirop 14, rue Haendel 75010 Paris

http://khaoniaosolidarite.org https://www.facebook.com/khaoniaosolidaire https://www.facebook.com/khaoniaosolidaire



Afficher la carte du lieu TEP Agnès Tirop et trouvez le meilleur itinéraire

