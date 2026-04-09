Fête populaire du nouvel an lao/thaï TEP Agnès Tirop Paris
Fête populaire du nouvel an lao/thaï TEP Agnès Tirop Paris dimanche 17 mai 2026.
Les associations Khao Niao Solidarité et Les Démocrates Thaïlandais sans frontières organisent un festival gastronomique, culturel et artisanal pour fêter le nouvel an lao/thaï.
Au programme : chants, danses, défilé de costumes, démonstration/initiation boxe thaï, street-food, stand culturel, marché tropical. En clôture grand bal populaire.
Les fonds récoltés serviront à des opérations d’aide aux populations pauvres du Laos et de la Thaïlande.
Festival gastronomique, artisanal, culturel et populaire pour fêter le nouvel an lao/thaï.
Le dimanche 17 mai 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-17T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00
TEP Agnès Tirop 14, rue Haendel 75010 Paris
http://khaoniaosolidarite.org https://www.facebook.com/khaoniaosolidaire https://www.facebook.com/khaoniaosolidaire
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