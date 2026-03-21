Olivier Laisney ‘Spectrum Of Rebellion’ / Album Release! JASS CLUB PARIS Paris

Le trompettiste Olivier Laisney, leader des groupes Slugged et Yantras et sideman aux côtés de musiciens tels que Louis Sclavis ou Magic Malik, présente un nouveau projet à la croisée du jazz, du hip-hop et des musiques contemporaines.

Pour la sortie de ce nouveau projet baptisé ‘Spectrum Of Rebellion’, le trompettiste invite le rappeur-poète Osloob Abdelrahman et ses textes mêlant poésie palestinienne et chant traditionnel arabe. Ensemble, ils célèbrent l’improvisation et l’art de la narration tout en questionnant notre mémoire collective.

Osloob Abdelrahman / voix

Magic Malik / flûte

Olivier Laisney / trompette

Enzo Carniel / piano

Etienne Renard / basse

Emilian Ducret / batterie

Le trompettiste Olivier Laisney présente un nouveau projet à la croisée du jazz, du hip-hop et des musiques contemporaines !

Le vendredi 01 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-02T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-01T21:30:00+02:00_2026-05-01T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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