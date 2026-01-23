Requiem de Brahms Eglise de la Madeleine Paris

Requiem de Brahms

Le Choeur Ephémère de Paris

Direction : Matthieu Cabanes

Ein deutsches Requiem, nach Worten der heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester (Orgel ad lib.), op. 45 – « Un Requiem allemand, sur des textes de l’Écriture sainte, pour solistes, chœur avec orgue ad libitum – est une œuvre sacrée (mais pas liturgique) en sept parties (ou mouvements) composée par Johannes Brahms et achevée en 1868. Elle dure de 70 à 80 minutes, ce qui en fait la plus longue composition de Brahms.

Les deux solistes n’interviennent qu’exceptionnellement, le baryton pour faire entendre l’appel angoissé de l’homme face à son destin, la soprano pour annoncer le caractère maternel des consolations futures. Les épisodes centraux du sixième morceau pourraient être considérés comme une version protestante du Dies iræ. L’œuvre, de conception humaniste, que l’auteur aurait désiré rendre œcuménique, lui assura la célébrité.

Orchestre Hélios

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Le vendredi 01 mai 2026

de 20h45 à 22h00

payant

Prestige 60 €

Tarif Normal : Catégorie 1 40€, Catégorie 2 30€,

Catégorie 3 20€

Tr (étudiants, chômeurs) : Catégorie 1 30€,

Catégorie 2 20€,

Tout public. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T23:45:00+02:00

fin : 2026-05-02T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-01T20:45:00+02:00_2026-05-01T22:00:00+02:00

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 concertshelios@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios



