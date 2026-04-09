Drag invasion Eboni Labelle Bateau El Alamein paris

Rejoignez-nous le 01 mai pour un Drag Cabaret exceptionnel avec Eboni Labelle, Top 2 de Drag Race Canada.

Un show vibrant et inoubliable pour célébrer le talent, la diversité et l’art du drag.

– Hally Hoe

– Dreamzzz

– Quetzal

Meet & Greet GRATUIT (places limitées – inclus avec l’achat d’une place régulière)

Tombola exceptionnelle : tente ta chance pour gagner

→ un air fryer ou une enceinte connectée Bluetooth

VENDREDI 01 MAI

Bateau El Alamein.

Ouverture pont supérieur 18h30

Début du show 20h30

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée

Le show drag international de l’année débarque à Paris !

Prépare-toi à une soirée explosive mêlant glamour, performances chant et plus…

Le vendredi 01 mai 2026

de 20h00 à 00h00

payant

Places des 10€ et 18€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-01T20:00:00+02:00_2026-05-01T00:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8 Port de la Gare 75013 paris

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