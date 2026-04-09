Drag invasion Eboni Labelle Bateau El Alamein paris
Drag invasion Eboni Labelle Bateau El Alamein paris vendredi 1 mai 2026.
Rejoignez-nous le 01 mai pour un Drag Cabaret exceptionnel avec Eboni Labelle, Top 2 de Drag Race Canada.
Un show vibrant et inoubliable pour célébrer le talent, la diversité et l’art du drag.
– Hally Hoe
– Dreamzzz
– Quetzal
Meet & Greet GRATUIT (places limitées – inclus avec l’achat d’une place régulière)
Tombola exceptionnelle : tente ta chance pour gagner
→ un air fryer ou une enceinte connectée Bluetooth
VENDREDI 01 MAI
Bateau El Alamein.
Ouverture pont supérieur 18h30
Début du show 20h30
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée
Le show drag international de l’année débarque à Paris !
Prépare-toi à une soirée explosive mêlant glamour, performances chant et plus…
Le vendredi 01 mai 2026
de 20h00 à 00h00
payant
Places des 10€ et 18€
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-01T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-01T20:00:00+02:00_2026-05-01T00:00:00+02:00
Bateau El Alamein 8 Port de la Gare 75013 paris
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