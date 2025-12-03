Florian Arbenz a rencontré pour la première fois les frères Vistel alors qu’il étudiait à La Havane il y a près de 25 ans. Ils ont été réunis à nouveau par le saxophoniste de renom Greg Osby, qui s’est produit avec eux deux.

Les musiciens de « Convergence » parviennent à créer un son d’ensemble captivant, en se consacrant pleinement à l’esthétique propre au projet, sans rien perdre de leur spontanéité ni de la force de leurs personnalités musicales.

Malgré des thèmes exigeants et des formes complexes qu’il a fallu maîtriser pour ce projet Convergence, la musique conserve un caractère très ludique, presque festif.

Tel est l’esprit enthousiasmant de « Convergence » propose une musique du XXIᵉ siècle fondée sur le savoir, la virtuosité, le groove et le plaisir tout en affirmant un profond respect pour ses racines.

Jorge Vistel : trompette

Maikel Vistel : saxophone

Michael Arbenz : piano

Rafael Jerjen : contrebasse

Florian Arbenz : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, nouvel album — Dans cette toute nouvelle collaboration transcontinentale, le batteur suisse Florian Arbenz rejoint les sensationnels frères cubains Vistel (saxophone et trompette), le pianiste et frère Michael Arbenz ainsi que le contrebassiste suisse-australien Rafael Jerjen pour lancer « Convergence ».

Le vendredi 01 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 29 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



