Avec les tambours des esclaves « Nèg-Mawon » et les coquillages Kalina (Caraibe), le trompettiste-Coquillagiste Franck Nicolas a su trouver l’alchimie parfaite alliant : jazz, ka & conques. Il a appelé ce nouveau style de Musique : Jazz-Ka en 2002 à NEW YORK.

Pour toucher le plus de coeurs et d’âmes possibles, le jazz-ka (musique instrumentale) s’est doté d’une voix et est devenu : la POP-KA. Avec la voix exceptionnelle du jeune Ydriss Bonalair le piano virtuose de Mario Canonge et les deux « tambours-Ka » au groove stratosphérique de Dominique Tauliaut & Gregory Jean -François, la « POP KA 2 », vous invite à un nouveau type de voyage onirique, spatiale et futuriste ors de toute imagination…

La POP-KA est plus qu’un concept musical, c’est une vraie révolution autour des racines Guadeloupe-Martinique.

Le vendredi 01 mai 2026

de 21h30 à 23h00

Le vendredi 01 mai 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-01T19:30:00+02:00_2026-05-01T21:00:00+02:00;2026-05-01T21:30:00+02:00_2026-05-01T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

