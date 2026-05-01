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La nuit des musées Musée du matériel de la photographie Saulnes

La nuit des musées Musée du matériel de la photographie Saulnes

La nuit des musées Musée du matériel de la photographie Saulnes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée du matériel de la photographie

Adresse : 1 Grand Rue

Ville : 54650 Saulnes

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saulnes

La nuit des musées

Musée du matériel de la photographie 1 Grand Rue Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :
2026-05-23

Visites nocturnes du musée du matériel de la photographie de Saulnes.
Expositions et démonstrations pour toute la famille.Tout public
0  .

Musée du matériel de la photographie 1 Grand Rue Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est   photoclubsaulnes54@gmail.com

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English :

Night tours of the Saulnes museum of photographic equipment.
Exhibitions and demonstrations for the whole family.

L’événement La nuit des musées Saulnes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU GRAND LONGWY

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