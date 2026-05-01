La nuit des musées Musée du matériel de la photographie Saulnes
La nuit des musées Musée du matériel de la photographie Saulnes samedi 23 mai 2026.
Saulnes
La nuit des musées
Musée du matériel de la photographie 1 Grand Rue Saulnes Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Visites nocturnes du musée du matériel de la photographie de Saulnes.
Expositions et démonstrations pour toute la famille.Tout public
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Musée du matériel de la photographie 1 Grand Rue Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est photoclubsaulnes54@gmail.com
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English :
Night tours of the Saulnes museum of photographic equipment.
Exhibitions and demonstrations for the whole family.
L’événement La nuit des musées Saulnes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU GRAND LONGWY