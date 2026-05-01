La nuit des musées Musée du matériel de la photographie Saulnes

Saulnes

La nuit des musées

Musée du matériel de la photographie 1 Grand Rue Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Visites nocturnes du musée du matériel de la photographie de Saulnes.

Expositions et démonstrations pour toute la famille.Tout public

0 .

Musée du matériel de la photographie 1 Grand Rue Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est photoclubsaulnes54@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night tours of the Saulnes museum of photographic equipment.

Exhibitions and demonstrations for the whole family.

L’événement La nuit des musées Saulnes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU GRAND LONGWY