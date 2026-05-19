Ludoroom Salle municipale Saulnes

Saulnes

Ludoroom

Salle municipale 6 rue de Longwy Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Jeu de rôle grandeur nature.

Jeux de société grandeur nature.

Wargame.

Montage et peinture de figurines.Tout public

0 .

Salle municipale 6 rue de Longwy Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 88 37 68 33

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English :

Life-size role-playing game.

Life-size board games.

Wargaming.

Miniature assembly and painting.

L’événement Ludoroom Saulnes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU GRAND LONGWY