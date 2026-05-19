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Ludoroom Salle municipale Saulnes

Ludoroom Salle municipale Saulnes

Ludoroom Salle municipale Saulnes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle municipale

Adresse : 6 rue de Longwy

Ville : 54650 Saulnes

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saulnes

Ludoroom

Salle municipale 6 rue de Longwy Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Jeu de rôle grandeur nature.
Jeux de société grandeur nature.
Wargame.
Montage et peinture de figurines.Tout public
0  .

Salle municipale 6 rue de Longwy Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 88 37 68 33 

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English :

Life-size role-playing game.
Life-size board games.
Wargaming.
Miniature assembly and painting.

L’événement Ludoroom Saulnes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU GRAND LONGWY

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