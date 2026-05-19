Ludoroom Salle municipale Saulnes
Ludoroom Salle municipale Saulnes samedi 13 juin 2026.
Saulnes
Ludoroom
Salle municipale 6 rue de Longwy Saulnes Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Jeu de rôle grandeur nature.
Jeux de société grandeur nature.
Wargame.
Montage et peinture de figurines.Tout public
0 .
Salle municipale 6 rue de Longwy Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 88 37 68 33
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English :
Life-size role-playing game.
Life-size board games.
Wargaming.
Miniature assembly and painting.
L’événement Ludoroom Saulnes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU GRAND LONGWY