La Nuit des Ordis, ACONIT – Musée de l’informatique, Grenoble

La Nuit des Ordis Samedi 23 mai, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 19h00, 20h00 ACONIT – Musée de l’informatique Isère

8 personnes par créneau, Participation 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Vous souhaitez savoir comment l’informatique a été créée ? A quoi ressemblait un ordinateur en 1950 ?

Visite commentée de la collection Aconit composée de plusieurs milliers d’objets et documents, en plein coeur de Grenoble.

Départs à : 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 19h 20h

(Réservation conseillée, durée 1h30)

En plus, animations rétrogaming et démonstrations gratuites toute la soirée (de 15h à 21h)

ACONIT – Musée de l’informatique 12, rue Joseph Rey – Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 48 43 60 http://aconit.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/aconit/evenements/la-nuit-des-musees-23-mai-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « info@aconit.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476484360 »}] Conservatoire de l’informatique créé en 1985 tram A ou B (Alsace Lorraine) – E (Chorier Condorcet) – Bus ligne 12

Vous souhaitez savoir comment l’informatique a été créée ? A quoi ressemblait un ordinateur en 1950 ?

©Aconit