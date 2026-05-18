LA NUIT DES ROIS THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Toulouse

LA NUIT DES ROIS

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-26

Une fête pour la fin du monde !

L’intrigue de La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez repose sur un travestissement le personnage principal, Viola, naufragée et croyant son frère jumeau Sebastian mort, se déguise en homme sous le nom de Cesario pour entrer au service du duc Orsino. Ce travestissement crée une série de quiproquos et questionne les normes et libertés que la société nous impose selon notre genre, ici masculin ou féminin, face à nos propres envies et aspirations. L’espace même de la pièce, comme celui de la scène, devient le terrain où le désir et l’apparence vont se rencontrer et entrer en collision.

Chacun, personnage ou spectateur, pourra-t-il∙elle se fier à son jugement ? 25 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A party for the end of the world!

L’événement LA NUIT DES ROIS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE