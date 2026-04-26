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ZONTA HALLE AUX GRAINS Toulouse

ZONTA HALLE AUX GRAINS Toulouse mardi 19 mai 2026.

Lieu : HALLE AUX GRAINS

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Toulouse

ZONTA

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 22:30:00

Date(s) :
2026-05-19

Concert caritatif organisé par le club ZONTA Toulouse
Avec la participation de l’orchestre d’harmonie de Quint-Fonsegrives dirigé par David Minetti accompagné de gospel avec le chef de chœur Loïc Geffray, cet événement solidaire au profit de l’autonomisation des femmes mérite toute votre visibilité métropolitaine ! 15  .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie   zontatoulouseisatis@gmail.com

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English :

Charity concert organized by Club ZONTA Toulouse

L’événement ZONTA Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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