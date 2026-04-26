ZONTA HALLE AUX GRAINS Toulouse

Toulouse

ZONTA

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19 22:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Concert caritatif organisé par le club ZONTA Toulouse

Avec la participation de l’orchestre d’harmonie de Quint-Fonsegrives dirigé par David Minetti accompagné de gospel avec le chef de chœur Loïc Geffray, cet événement solidaire au profit de l’autonomisation des femmes mérite toute votre visibilité métropolitaine ! 15 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie zontatoulouseisatis@gmail.com

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English :

Charity concert organized by Club ZONTA Toulouse

L’événement ZONTA Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE