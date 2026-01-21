LES FAUX BRITISH CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

LES FAUX BRITISH

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-16 21:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-04 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-29

Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! L’action se situe fin XIXème, dans un superbe manoir, en Angleterre, lors d’une soirée de fiançailles. Les festivités vont enfin commencer quand un meurtre est commis.

Malgré leur bonne volonté, nos valeureux comédiens d’un soir vont s’enchaîner les catastrophes à un rythme endiablé.

Dans ce joyeux désordre, nos Faux British , armés du légendaire flegme britannique, feront tout pour interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur.

Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les retrouver ?

Ce qui est sûr, c’est que le spectateur, lui, n’en finira plus de rire devant une telle succession de gags… so british ! 25 .

English :

Imagine 7 fans of English noir novels who decide to create a show they’ve never performed on stage before! The action takes place at the end of the 19th century, in a superb manor house in England, during an engagement party. The festivities are about to begin when a murder is committed.

