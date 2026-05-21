Buhl

La Nuit du handicap de Buhl

Place du Marché Buhl Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Un événement gratuit pour toute la famille venez découvrir des talents extraordinaires et faire la fête tous ensemble !

Un événement gratuit pour toute la famille ! Petits et grands, venez fêter la différence samedi 13 juin, à partir de 19h, sur la Place du Marché de Buhl. Au programme apéro, animations, spectacles, ateliers, musiques, jeux… Retrouvez la Rosalie (vélo-bus), l’atelier fusain, une initiation aux arts du cirque, un atelier créatif, des parcours moteurs, en fauteuil et en joëlette… et plein d’autres surprises !

Avec la Nuit du handicap, venez vivre des rencontres exceptionnelles lors d’un événement festif et convivial. Que ce soit pour 5 minutes ou pour 5 heures, chacun est invité à participer ! À l’honneur, les talents des personnes en situation du handicap et des activités pour tous.

Tout comme dans une quarantaine de villes de France, nous partagerons un moment extra-ordinaire et ferons de chaque rencontre une fête ! Alors, parlez-en autour de vous et venez à la fête avec vos amis, voisins, en famille… VOUS ÊTES LES BIENVENUS !

Programme et infos pratiques sur https://nuitduhandicap.fr/la-nuit-du-handicap-a-buhl/

Envie de devenir Bénévole pour la Nuit du handicap ? Contactez-nous ! 0 .

Place du Marché Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 64 27 49 nuitduhandicap.buhl@gmail.com

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English :

A free event for the whole family: come and discover extraordinary talent and celebrate together!

L’événement La Nuit du handicap de Buhl Buhl a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller