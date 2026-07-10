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La Nuit du Théâtre 2026 Nantes Centre et Quartiers Nantes

samedi 26 septembre 2026 · Nantes Centre et Quartiers · Nantes

La Nuit du Théâtre 2026 Nantes Centre et Quartiers Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Nantes Centre et Quartiers
Adresse
.
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
15 € / 10 € par spectacle - 35 € Pass 3 spectacles 15 € par spectacle (10€ tarif étudiant)Pass 3 spectacles 35 € Billetterie sur www.nuitdutheatre.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 19:00 –
Gratuit : non 15 € / 10 € par spectacle – 35 € Pass 3 spectacles 15 € par spectacle (10€ tarif étudiant)Pass 3 spectacles 35 € Billetterie sur www.nuitdutheatre.fr Tout public 

Samedi 26 septembre 2026, partez à la découverte d’émotions scéniques plus intenses les unes que les autres avec ce festival unique au monde. Humour, comédie, impro, théâtre contemporain, comédie musicale, cabaret, blind test, seul/seule en scène, danse, stand-up, classique revisité… tous les styles du spectacle vivant à (re)découvrir ! Une occasion, pour les novices comme pour les inconditionnels de la scène, de découvrir différents lieux majeurs du théâtre à Nantes, des artistes locaux et compagnies professionnelles, se divertir et s’initier à des univers artistiques plus vivants les uns que les autres.Alors, on passe la nuit ensemble ? 31 spectacles de 19h à 3h du matin dans 13 salles nantaises :Salle Paul Fort – La Bouche d’AirThéâtre de JeanneTNTThéâtre de Poche GraslinThéâtre du CyclopeThéâtre Rue de BellevilleThéâtre du SphinxThéâtre Krapo RoyLa Fabrique à ImprosThéâtre La RucheThéâtre Francine VasseThéâtre 100 NomsMicro Comedy Club

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

6ème Nuit du Théâtre, 26 septembre 2026


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