La Nuit du Théâtre 2026 Nantes Centre et Quartiers Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 19:00 –

Gratuit : non 15 € / 10 € par spectacle – 35 € Pass 3 spectacles 15 € par spectacle (10€ tarif étudiant)Pass 3 spectacles 35 € Billetterie sur www.nuitdutheatre.fr Tout public

Samedi 26 septembre 2026, partez à la découverte d’émotions scéniques plus intenses les unes que les autres avec ce festival unique au monde. Humour, comédie, impro, théâtre contemporain, comédie musicale, cabaret, blind test, seul/seule en scène, danse, stand-up, classique revisité… tous les styles du spectacle vivant à (re)découvrir ! Une occasion, pour les novices comme pour les inconditionnels de la scène, de découvrir différents lieux majeurs du théâtre à Nantes, des artistes locaux et compagnies professionnelles, se divertir et s’initier à des univers artistiques plus vivants les uns que les autres.Alors, on passe la nuit ensemble ? 31 spectacles de 19h à 3h du matin dans 13 salles nantaises :Salle Paul Fort – La Bouche d’AirThéâtre de JeanneTNTThéâtre de Poche GraslinThéâtre du CyclopeThéâtre Rue de BellevilleThéâtre du SphinxThéâtre Krapo RoyLa Fabrique à ImprosThéâtre La RucheThéâtre Francine VasseThéâtre 100 NomsMicro Comedy Club

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000



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