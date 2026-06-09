La nuit essentielle Château vivant ! Caen

Caen

La nuit essentielle Château vivant !

Château de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-27 06:30:00

Date(s) :

2026-06-26

La Ville de Caen et ses partenaires organisent une nuit insolite au coeur du château de Caen. Ce dernier vous ouvre ses portes en nocturne pour vivre une expérience inédite. Concert, ateliers, jeux, performances artistiques et pour la 1ère fois, passez une nuit à la belle étoile dans le château !

La Nuit essentielle c’est 12 h d’immersion sensible, sensorielle et savante dans l’écosystème du château de Caen

Vous êtes invités à dormir à la belle étoile dans le château après avoir passé une soirée à la découverte de la biodiversité du nouveau parc paysager accompagnés par des artistes, des amateurs éclairés et des scientifiques.

Ce sera l’occasion de faire l’expérience de l’art au cœur du vivant, d’abord en contemplant la dizaine de sculptures implantées dans le parc, ensuite grâce à la présence d’artistes; une musicienne-chorégraphe et trois plasticiennes en résidence. Deborah Lennie, musicienne et chorégraphe l’univers sonore de la soirée concert, chant, danse, plages sonores connectés à la musique atmosphérique; vent, silence, bruissement et autres chants, cris, bourdonnements… Lise Duclaux, Caroline Bouyer et Jill Guillais développe un travail plastique qui repose sur le vivant et le paysage. Tandis que les deux premières exposent leurs œuvres au sein du musée, Jill Guillais conçoit des installations au cœur du château.

De 18 h à la tombée de la nuit, les ornithologues, entomologistes, biologiques, mammologistes, herboristes, géologues… partagent avec vous leurs observations du site.

Vous souhaitez dormir à la belle étoile ? Ce qu’il y à savoir

Petites informations à savoir avant de réserver

Apporter un matelas ou chaise longue mais rien qui ne doive être planté dans le sol. Fermeture des portes à 00 h 30 réouverture à 6 h 30.

Prévoir du matériel imperméable à la rosée du matin

Restauration food truck, toit-terrasse, terrasse du Mancel, restaurant Mancel, petit déjeuner à partir de 6 h

Réserver votre diner au Mancel et votre petit déjeuner (formule 2 crêpes, 1 boisson chaude et 1 jus de fruit)

Veillées à propos de Nos peurs la nuit proposées par groupes d’enfants, de femmes, d’hommes, de personnes racisées, invalides…

6 h A l’écoute du réveil des oiseaux

Chacun ses peurs les animateurs des veillées font le point sur paper board de vos ressentis exprimés et on en partage autour d’un petit déjeuner . .

Château de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 70

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English : La nuit essentielle Château vivant !

The City of Caen and its partners are organising an unusual night in the heart of Caen Castle. The castle is opening its doors to you by night for a unique experience. Concerts, workshops, games, artistic performances and, for the first time ever, a night under the stars in the castle!

L’événement La nuit essentielle Château vivant ! Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer