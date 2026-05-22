La Nuit Européenne des Musées à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque
La Nuit Européenne des Musées à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque samedi 23 mai 2026.
Pont-l’Évêque
La Nuit Européenne des Musées à Pont-l’Évêque
Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 21:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Que vous soyez passionné d’art contemporain, curieux de sensations fortes ou adepte d’activités numériques, la Ville de Pont-l’Évêque vous réserve un très beau programme gratuit et accessible à tous.
́ à Pont-l’Évêque samedi 23 mai Demandez le programme !
Ce samedi 23 mai, vivez une soirée culturelle unique et insolite !
Que vous soyez passionné d’art contemporain, curieux de sensations fortes ou adepte d’activités numériques, la Ville de Pont-l’Évêque vous réserve un très beau programme gratuit et accessible à tous.
16h00 17h00 | Visite guidée aux Dominicaines
Plongez dans l’univers captivant de l’artiste Tom Nadam à travers son exposition Tout était calme et soudain le feu reprit . Une visite commentée idéale pour commencer votre parcours artistique !
20h30 21h30 | Frissons garantis à l’Ancienne Prison !
Prêts pour une expérience immersive ? Venez découvrir l’ancienne prison historique sous un tout autre jour… ou plutôt une tout autre nuit ! À la lueur de vos lampes torches, laissez-vous emporter par l’atmosphère fascinante de ce patrimoine unique. ( Attention, jauge limitée à 15 personnes max !)
En continu à la Micro-Folie | À la vitesse de la lumière
Le musée numérique se joint aussi à la fête ! Venez tester vos talents créatifs et explorez l’art moderne à travers une animation ludique et interactive de Light Painting. Une expérience magique à vivre en famille ou entre amis. ️✨
Quand ? Samedi 23 mai
Où ? Pont-l’Évêque (Les Dominicaines, L’Ancienne Prison, Micro-Folie) Place du Palais de justice.
Plus d’infos sur l’agenda officiel https://www.pontleveque.fr/agenda/ .
Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33
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English : La Nuit Européenne des Musées à Pont-l’Évêque
Whether you’re a fan of contemporary art, a thrill-seeker or a fan of digital activities, the town of Pont-l’Évêque has a great programme in store for you, free of charge and accessible to all.
L’événement La Nuit Européenne des Musées à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terre d’Auge Tourisme
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