Atelier : light painting, Micro-Folie, Pont-l’Évêque

Atelier : light painting Samedi 23 mai, 18h30 Micro-Folie Calvados

15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Dessine avec la lumière grâce au light painting et crée des images spectaculaires !

Lors de cet atelier, nous t’apprendrons à régler votre téléphone (si ton modèle le permet) pour réaliser des photos en pose longue, une technique appelée light painting.

Nous te présenterons aussi des applications simples à utiliser pour créer ces effets lumineux magiques.

Micro-Folie Place du tribunal, 14130 Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie 02 31 64 89 33 https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/micro-folie-pont-leveque/ https://www.instagram.com/microfolie_pontleveque/;https://www.facebook.com/microfolie.pontleveque;https://www.microfolie-pontleveque.fr/ Parking.

Dessine avec la lumière grâce au light painting et crée des images spectaculaires !

©Micro-Folie de Pont-l’Évêque