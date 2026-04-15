Atelier : light painting, Micro-Folie, Pont-l’Évêque
Atelier : light painting, Micro-Folie, Pont-l’Évêque samedi 23 mai 2026.
Atelier : light painting Samedi 23 mai, 18h30 Micro-Folie Calvados
15 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Dessine avec la lumière grâce au light painting et crée des images spectaculaires !
Lors de cet atelier, nous t’apprendrons à régler votre téléphone (si ton modèle le permet) pour réaliser des photos en pose longue, une technique appelée light painting.
Nous te présenterons aussi des applications simples à utiliser pour créer ces effets lumineux magiques.
Micro-Folie Place du tribunal, 14130 Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie 02 31 64 89 33 https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/micro-folie-pont-leveque/ https://www.instagram.com/microfolie_pontleveque/;https://www.facebook.com/microfolie.pontleveque;https://www.microfolie-pontleveque.fr/ Parking.
Dessine avec la lumière grâce au light painting et crée des images spectaculaires !
©Micro-Folie de Pont-l’Évêque
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- La Kids Party Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 17 avril 2026
- Micro-découverte Ils ont des ailes Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 18 avril 2026
- Micro-Ludo Créatures volantes Micro-Folie place du tribunal Pont-l’Évêque 22 avril 2026
- Les étonnants patrimoines Découvre Pont-l’Évêque en t’amusant ! Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque 22 avril 2026
- Micro-découverte Créatures fantastiques Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 25 avril 2026