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Atelier : light painting, Micro-Folie, Pont-l’Évêque

Atelier : light painting, Micro-Folie, Pont-l’Évêque

Atelier : light painting, Micro-Folie, Pont-l’Évêque samedi 23 mai 2026.

Lieu : Micro-Folie

Adresse : Place du tribunal, 14130 Pont-l'Évêque

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 15 pers. max.

Atelier : light painting Samedi 23 mai, 18h30 Micro-Folie Calvados

15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Dessine avec la lumière grâce au light painting et crée des images spectaculaires !
Lors de cet atelier, nous t’apprendrons à régler votre téléphone (si ton modèle le permet) pour réaliser des photos en pose longue, une technique appelée light painting.
Nous te présenterons aussi des applications simples à utiliser pour créer ces effets lumineux magiques.

Micro-Folie Place du tribunal, 14130 Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie 02 31 64 89 33 https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/micro-folie-pont-leveque/ https://www.instagram.com/microfolie_pontleveque/;https://www.facebook.com/microfolie.pontleveque;https://www.microfolie-pontleveque.fr/ Parking.
Dessine avec la lumière grâce au light painting et crée des images spectaculaires !

©Micro-Folie de Pont-l’Évêque

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