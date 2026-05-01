La nuit européenne des musées le musée régional du fort Vauban Fort Vauban Fouras

Fouras

La nuit européenne des musées le musée régional du fort Vauban

Fort Vauban Esplanade de la Légion d’Honneur Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, le musée du fort Vauban ouvrira gratuitement ses portes de 20h à minuit.

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Fort Vauban Esplanade de la Légion d’Honneur Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 15 23 musee@fouras-les-bains.fr

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English : European Museum Night: the Fort Vauban regional museum

To mark the 22nd European Museum Night, the Fort Vauban Museum will be opening its doors free of charge from 8pm to midnight.

L’événement La nuit européenne des musées le musée régional du fort Vauban Fouras a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan