La Nuit Européenne des Musées Caudebec en Caux Rives-en-Seine

La Nuit Européenne des Musées

Caudebec en Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir gratuitement MuséoSeine de nuit, librement ou en visite guidée. Pour cela plusieurs options

• À 18h30, une visite guidée du musée avec un médiateur [durée 1h30 sur réservation].

• À 20h, 21h ou 22h, une visite exceptionnelle de la cale de la gribane par petits groupes et sur réservation (durée 30 minutes attention la découverte de la cale de la gribane peut comporter des risques, échelle raide et endroit calfeutré).

“La classe, l’œuvre” vous connaissez ? C’est un dispositif mis en place par les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture qui souhaitent permettre aux scolaires de s’approprier leur patrimoine. Dans ce cadre, ce sont 14 classes de Caux Seine agglo qui travaillent depuis le début de l’année scolaire sur les poissons du fleuve. Pour la Nuit des musées, les élèves vous présenteront leur travail ! .

Caudebec en Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Nuit Européenne des Musées

L’événement La Nuit Européenne des Musées Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme