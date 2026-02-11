La Nuit Européenne des Musées

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La Nuit Européenne des Musées à Argentomagus.

17h00 Restitution du projet La classe, l’œuvre ! sur le thème Jupiter à l’anguipède

revisité par les élèves de CM1-CM2 de l’école primaire François Rabelais de Saint-Benoît-du-Sault.

Les élèves ont travaillé à partir d’une sculpture en grés faisant partie des collections du Musée d’Argentomagus Jupiter à l’anguipède. Inspirés de sa forme, ils ont créé leur propre réalisation ur un support en cuir.

A partir de 19h Visites guidées thématiques du musée. .

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr

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English :

European Museum Night at Argentomagus.

Illuminated tours, playful itineraries, projections, exceptional events: discover the European Night of Museums!

L’événement La Nuit Européenne des Musées Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse