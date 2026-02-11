La Nuit Européenne des Musées Saint-Marcel
La Nuit Européenne des Musées Saint-Marcel samedi 16 mai 2026.
La Nuit Européenne des Musées
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
La Nuit Européenne des Musées à Argentomagus.
17h00 Restitution du projet La classe, l’œuvre ! sur le thème Jupiter à l’anguipède
revisité par les élèves de CM1-CM2 de l’école primaire François Rabelais de Saint-Benoît-du-Sault.
Les élèves ont travaillé à partir d’une sculpture en grés faisant partie des collections du Musée d’Argentomagus Jupiter à l’anguipède. Inspirés de sa forme, ils ont créé leur propre réalisation ur un support en cuir.
A partir de 19h Visites guidées thématiques du musée. .
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
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English :
European Museum Night at Argentomagus.
Illuminated tours, playful itineraries, projections, exceptional events: discover the European Night of Museums!
L’événement La Nuit Européenne des Musées Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse
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