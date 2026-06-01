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La Nuit remue Médiathèque Violette Leduc Paris

La Nuit remue Médiathèque Violette Leduc Paris

La Nuit remue Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Violette Leduc

Adresse : 18 rue Faidherbe

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Le collectif littéraire Remue.net organise la 17ème édition de la Nuit Remue, soirée conçue sous le signe des échanges entre littérature, arts visuels et sonores, qui réunira une dizaine d’auteurs et autrices pour des lectures.

Gracia Bejjani

Sereine Berlottier

Bernard Bourrit

Claro

Christian Doumet

Corinne Dupuy

Frédéric Fiolof

Ludovic Harry

Guillaume Métayer

Anne Savelli

Organisée par Le collectif littéraire Remue.net
Le samedi 13 juin 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T18:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe  75011 Paris


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