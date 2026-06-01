La Nuit remue Médiathèque Violette Leduc Paris
La Nuit remue Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 13 juin 2026.
Le collectif littéraire Remue.net organise la 17ème édition de la Nuit Remue, soirée conçue sous le signe des échanges entre littérature, arts visuels et sonores, qui réunira une dizaine d’auteurs et autrices pour des lectures.
Gracia Bejjani
Sereine Berlottier
Bernard Bourrit
Claro
Christian Doumet
Corinne Dupuy
Frédéric Fiolof
Ludovic Harry
Guillaume Métayer
Anne Savelli
Organisée par Le collectif littéraire Remue.net
Le samedi 13 juin 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T18:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
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