La Nuit remue Médiathèque Violette Leduc Paris

Le collectif littéraire Remue.net organise la 17ème édition de la Nuit Remue, soirée conçue sous le signe des échanges entre littérature, arts visuels et sonores, qui réunira une dizaine d’auteurs et autrices pour des lectures.

Gracia Bejjani

Sereine Berlottier

Bernard Bourrit

Claro

Christian Doumet

Corinne Dupuy

Frédéric Fiolof

Ludovic Harry

Guillaume Métayer

Anne Savelli

Organisée par Le collectif littéraire Remue.net

Le samedi 13 juin 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T18:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris



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