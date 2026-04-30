Là où les voeux s’embrasent : un rituel coréen des voeux Cosmopolis Nantes
Là où les voeux s’embrasent : un rituel coréen des voeux Cosmopolis Nantes mercredi 27 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 20:00 – 21:00
Gratuit : non Tarifs : 8€/5€
Kim Huiwon : gayageumKim Heewon, sélectionnée lors du premier appel à projets organisé dans le cadre du 1er festival d’Automne français en Corée, est une créatrice qui combine le son et la narration à partir du gayageum pour offrir des performances flamboyantes. Elle relie la nature aux émotions humaines et entraîne le public dans un flux unique. Le son, l’espace et les sensations se superposent pour créer une expérience complète.Cette performance présente une série de pièces en solo pour gayageum à 25 cordes, inspirées des rituels, des jeux et des souhaits traditionnels coréens.D’une promenade paisible en forêt au dialogue avec le vent, jusqu’au rituel du feu du Daljip et à l’éveil de l’esprit des voeux, la musique explore le lien subtil entre la nature et la perception humaine.Artiste soutenue par K-art on go Ce concert est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen
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