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La Paillote Voyageuse 2026 #1 : Nua + One Seed Centre socioculturel du Perray-Haluchère Nantes

La Paillote Voyageuse 2026 #1 : Nua + One Seed Centre socioculturel du Perray-Haluchère Nantes

La Paillote Voyageuse 2026 #1 : Nua + One Seed Centre socioculturel du Perray-Haluchère Nantes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Centre socioculturel du Perray-Haluchère

Adresse : 1 Rue Jules Grandjouan

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 18:30 – 21:30
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap 

La Paillote Voyageuse, c’est un rendez-vous culturel incontournable dans les quartiers Est de Nantes. Les équipes de l’Accoord vous proposent des “apéros-concerts” gratuits dans l’espace public en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. En tout, 8 soirées concerts sont proposées en itinérance dans les quartiers nantais. Ensuite, place à la détente et à la musique pour profiter des belles soirées d’été :Nua : https://www.instagram.com/nua_rap/One Seed : https://www.facebook.com/oneseed.reggaeband

Centre socioculturel du Perray-Haluchère Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 49 74 69 http://cscperray.blogspot.fr/ perray@accoord.fr https://www.instagram.com/maisondequartierdoulon/


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