La Paillote Voyageuse 2026 #8 : Cobim + Ghalini Chway Centre Socioculturel Saint-Joseph de Porterie Nantes
La Paillote Voyageuse 2026 #8 : Cobim + Ghalini Chway Centre Socioculturel Saint-Joseph de Porterie Nantes vendredi 28 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 18:30 – 21:30
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap
La Paillote Voyageuse, c’est un rendez-vous culturel incontournable dans les quartiers Est de Nantes. Les équipes de l’Accoord vous proposent des “apéros-concerts” gratuits dans l’espace public en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. En tout, 8 soirées concerts sont proposées en itinérance dans les quartiers nantais. Ensuite, place à la détente et à la musique pour profiter des belles soirées d’été :???????????????????? : https://www.facebook.com/cobimmusique???????????????????????????? ????????????????????
Centre Socioculturel Saint-Joseph de Porterie Nantes 44300
https://www.instagram.com/maisondequartierdoulon/
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