La Palestine photographiée par Joss Dray L’Institut du Monde Arabe Paris France

Informations pratiques

Exposé à la bibliothèque de l’IMA, un témoignage précieux de la vie quotidienne palestinienne, de ses visages, de ses lieux et de sa mémoire, à travers un reportage photos réalisé il y a vingt-cinq ans et encore jamais montré au public.

Exposition organisée dans le cadre des Journées europénnes du patrimoine 2026 et en l’honneur du nouveau nom de la bibliothèque de l’IMA, rebaptisée Bibliothèque Leïla Shahid, du nom de la grande voix de la Palestine en France et en Europe disparue en février dernier.

En 2001, Joss Dray est missionnée par l’IMA pour réaliser un reportage photographique en Palestine. À travers ses photographies, elle documente la vie quotidienne des Palestiniens, qu’ils vivent dans les territoires palestiniens, dans les camps de réfugiés ou au sein de la diaspora. Son travail traverse notamment les camps de Jabalia, Shati, Kalandia, Dheisheh, Jénine, ainsi que plusieurs camps au Liban.

Joss Dray

Photographe française, Joss Dray commence dès 1987 à documenter le quotidien et les formes de résistance du peuple palestinien. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et publications, dont Revenir à Jénine. Une histoire vivante du camp de réfugiés (1989-2018), paru en 2020 et préfacé par Leïla Shahid.

Exposé à la bibliothèque de l’IMA, un témoignage précieux de la vie quotidienne palestinienne, de ses visages, de ses lieux et de sa mémoire, à travers un reportage photos réalisé il y a vingt-cinq ans et encore jamais montré au public.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-02T00:59:59+01:00

Date(s) :

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

+33140513838



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