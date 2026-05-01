La Palette Clairvailoise vernissage Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux
La Palette Clairvailoise vernissage Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux vendredi 22 mai 2026.
Scorbé-Clairvaux
La Palette Clairvailoise vernissage
Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 54 84 mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr
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English : La Palette Clairvailoise vernissage
L’événement La Palette Clairvailoise vernissage Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne