La Palette Clairvailoise vernissage Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Scorbé-Clairvaux

La Palette Clairvailoise vernissage

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 54 84 mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr

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English : La Palette Clairvailoise vernissage

L’événement La Palette Clairvailoise vernissage Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne