La papoterie créative, Bibliothèque Champfleury, Avignon
La papoterie créative, Bibliothèque Champfleury, Avignon mercredi 17 juin 2026.
La papoterie créative Mercredi 17 juin, 09h30 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T09:30:00+02:00 – 2026-06-17T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T09:30:00+02:00 – 2026-06-17T10:30:00+02:00
Apprenez à utiliser la caséine, la gomme arabique et l’œuf pour réaliser des peintures artisanales et écologiques!
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Fabrication de peinture naturelle Atelier créatif Adulte
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