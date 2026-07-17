La Parabole du Seum, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

La Parabole du Seum Vendredi 19 mars 2027, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T19:30:00+01:00 – 2027-03-19T22:15:00+01:00

Fin : 2027-03-19T19:30:00+01:00 – 2027-03-19T22:15:00+01:00

C’est une histoire de survie dans un monde qui pèse trop lourd pour une « lesbienne noire, grosse, sans enfant et vieillissante », comme elle se décrit. Dans la lignée de Parable of the Sower de l’autrice afro-américaine de science-fiction Octavia E. Butler qui voit une adolescente inventer sa propre religion dans un monde qui dégénère, Rébecca Chaillon cherche dans le ciel une façon de bâtir des « safe space » pour elle et sa bande de performeur·ses marginalisé·es. Cosmique, astrologique, sa nouvelle épopée n’en est pas moins ancrée dans le réel, en partant de l’expérience de vies qui résistent à la norme et à ce qu’elle écrase. Au rire, à la révolte et à l’engagement des corps qui ont fait sa marque de fabrique, Rébecca Chaillon ajoute une fibre nouvelle pour la science-fiction rebelle. La possibilité de se rêver un autre avenir.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/la-parabole-du-seum-19032027-1830 »}]

Le nouveau conte théâtral de la puissante Rébecca Chaillon est à la (dé)mesure de son seum face au fascisme qui vient. À ses côtés, une communauté marginalisée défiant les normes dans une tentativ …