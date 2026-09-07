La Passerelle – Du Zhejiang a l’Anhui au fil du fleuve Qjantang, Centre Culturel La Passerelle, Fleury-les-Aubrais

Informations pratiques

La Passerelle – Du Zhejiang a l’Anhui au fil du fleuve Qjantang Mardi 6 octobre, 14h30 Centre Culturel La Passerelle Loiret

Cat. Plein Réduit* Solidaire*

4 7€ 4€ 4€

*Plus de renseignements sur la billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T16:00:00+02:00

Un film de Eric Bacos

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS • 90 MIN

Depuis les confins montagneux de l’Anhui, le fleuve Qiantang traverse l’Est de la Chine jusqu’à la mer. Une province imprégnée de traditions culturelles encore vivantes.

Le parcours du fleuve nous sert de fil rouge, que l’on retrouve de sa source jusqu’à de nombreux affluents. Il relie de très anciennes plantations de thé aux cités futuristes du XXIe siècle comme Hangzhou.

Ce film permet aussi de découvrir la richesse historique de ces villages que nous avons traversés, imprégnés d’une culture et de traditions que tous souhaitent préserver. Que ce soient le thé, la médecine naturelle à base de plantes, la peinture, la sculpture, la spiritualité, la gastronomie…. ils sont le témoin d’un patrimoine de grande qualité que les années écoulées n’ont pas entamé. Nous avons découvert des villages à l’existence insoupçonnée, qui sont de véritables musées à ciel ouvert. L’accueil chaleureux des habitants nous a permis de mieux apprécier toute la portée de ces richesses.

Centre Culturel La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Saison culturelle 2026/2027 – Auditorium Boris Vian – 14 h 30 projection film

Eric Bacos