La Paulée de Nuiton-Beaunoy Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune Côte-d'Or

2026-10-17

2026-10-17

En Bourgogne, la Paulée, c’est un moment privilégié pour se retrouver et partager ensemble les émotions du millésime récolté. Après le succès de la première édition, nous renouvelons le rendez-vous au cœur de notre cuverie historique. Venez célébrer une Bourgogne authentique et gourmande, dans l’esprit du partage et de la tradition. .

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 01 03 camille.raby@cavesdeshautescotes.fr

