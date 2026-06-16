La Penne en scène Son de rumba La Penne-sur-Huveaune vendredi 10 juillet 2026.

La Penne-sur-Huveaune

La Penne en scène Son de rumba

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 19h. Place Jean Pellegrin La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La Penne en scène reprendra ses quartiers en soirée au cœur de la ville de la Penne sur Huveaune .

5 groupes musicaux sont profilés pour animer ces soirées festives.

Groupe vibrant qui fait vivre l’âme de la musique gitane à travers des rythmes chaleureux et festifs. Inspiré par la tradition flamenca et la rumba espagnole, le groupe mélange guitares envoûtantes, palmas et voix pleines d’émotion pour créer une ambiance authentique et entraînante.

Porté par des influences venues d’Espagne et d’ailleurs, Son de Rumba transmet sur scène une énergie sincère, entre passion, partage et héritage familial. Leur musique raconte des histoires de vie, d’amour et de fête, toujours avec ce style unique qui fait danser et voyager le public dès les premières notes.

Un groupe qui incarne l’esprit de la rumba libre, chaleureux et profondément humain

Marché nocturne (asso Evenimen) et foodtrucks sucré salé glaces .

Place Jean Pellegrin La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 88 44 00

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English :

La Penne en scène will be back in the heart of the town of La Penne sur Huveaune.

5 musical groups are profiled to liven up these festive evenings.

L’événement La Penne en scène Son de rumba La Penne-sur-Huveaune a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile