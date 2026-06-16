La Penne-sur-Huveaune

Marchés Nocturnes

Du 03/07 au 31/07/2026 le vendredi de 18h à 22h. Place André Cerise (place de l’église). La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Rendez-vous pour les marchés nocturnes du mois de juillet.

Les exposants ont hâte de vous retrouver !

Marché nocturne des exposants aux articles variés sacs, bijoux pierres,, vêtements, céramique, livres, bonbons, jouets d’été enfants, produits de beauté et produits zen… .

Place André Cerise (place de l’église). La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 18 85 74 evenimen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you at the July night markets.

Our exhibitors look forward to seeing you there!

L’événement Marchés Nocturnes La Penne-sur-Huveaune a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile