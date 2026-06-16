Marchés Nocturnes La Penne-sur-Huveaune
Marchés Nocturnes La Penne-sur-Huveaune vendredi 3 juillet 2026.
La Penne-sur-Huveaune
Marchés Nocturnes
Du 03/07 au 31/07/2026 le vendredi de 18h à 22h. Place André Cerise (place de l’église). La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Rendez-vous pour les marchés nocturnes du mois de juillet.
Les exposants ont hâte de vous retrouver !
Marché nocturne des exposants aux articles variés sacs, bijoux pierres,, vêtements, céramique, livres, bonbons, jouets d’été enfants, produits de beauté et produits zen… .
Place André Cerise (place de l’église). La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 18 85 74 evenimen@gmail.com
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English :
See you at the July night markets.
Our exhibitors look forward to seeing you there!
L’événement Marchés Nocturnes La Penne-sur-Huveaune a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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