La perle du mois | DECORADO, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

Informations pratiques

La perle du mois | DECORADO Dimanche 27 septembre, 18h30 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T18:30:00+02:00 – 2026-09-27T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T18:30:00+02:00 – 2026-09-27T21:30:00+02:00

La perle du mois | DECORADO

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

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