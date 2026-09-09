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La perle du mois | DECORADO, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

dimanche 27 septembre 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles

La perle du mois | DECORADO, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Cinémas Le Méjan (Actes Sud)
Adresse
Place Nina Berberova, Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

La perle du mois | DECORADO Dimanche 27 septembre, 18h30 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T18:30:00+02:00 – 2026-09-27T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T18:30:00+02:00 – 2026-09-27T21:30:00+02:00

La perle du mois | DECORADO

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr
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