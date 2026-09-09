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La perle du mois | DECORADO, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles
dimanche 27 septembre 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles
Informations pratiques
La perle du mois | DECORADO Dimanche 27 septembre, 18h30 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T18:30:00+02:00 – 2026-09-27T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T18:30:00+02:00 – 2026-09-27T21:30:00+02:00
La perle du mois | DECORADO
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr
La perle du mois Cinémas Le Méjan (Actes Sud) La perle du mois | DECORADO
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