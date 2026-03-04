La Petite Cure souffle sa première bougie !, La Petite Cure (café associatif), Nantes

La Petite Cure souffle sa première bougie ! Vendredi 13 mars, 17h00 La Petite Cure (café associatif) Loire-Atlantique

Concert à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T17:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-13T17:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:59:00+01:00

Venez enflammer le dancefloor pour féter les un an de la Petite Cure !

Pour l’occasion, un mot des bénévoles est prévu à 18h30 suivi d’un concert poétique et coloré de QUEEN WILLOW, puis Paul fera tourner les vinyles !

Ouverture exceptionnelle de 17h jusqu’à minuit !

La Petite Cure (café associatif) 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300 Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

On fête l’anniversaire de la Petite Cure en musique ! anniversaire concert