Aixe-sur-Vienne

La petite danseuse d’Edgar Degas

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les élèves de l’association Gym et Danse et de l’association Harpamaëlle, en partenariat avec la Bibliothèque Simone Veil, ont le plaisir de vous présenter La petite danseuse d’Edgar Degas au centre culturel Jacques Prévert.

Un spectacle vivant qui allie danse classique et modern’jazz, harpe, violon, marimba, petites percussions et chant.

Un agréable moment à passer avec tous ces intervenants qui mettront tout leur coeur à vous divertir. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 29 08 41

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English : La petite danseuse d’Edgar Degas

L’événement La petite danseuse d’Edgar Degas Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Val de Vienne