Braderie du Secours Populaire Secours populaire Aixe-sur-Vienne
Braderie du Secours Populaire Secours populaire Aixe-sur-Vienne samedi 13 juin 2026.
Aixe-sur-Vienne
Braderie du Secours Populaire
Secours populaire 48 avenue Raymond Poincaré Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’antenne du Secours Populaire Français d’Aixe-sur-Vienne organise une braderie d’été dans ses locaux.
Toute la journée, vous pourrez venir choisir parmi de nombreux articles neufs et de seconde main (vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, livres, jouets, bijoux, etc).
Cette initiative est organisée au profit des actions solidaires du Secours Populaire de la Haute-Vienne et pour soutenir l’action des Pères Noëls Verts. .
Secours populaire 48 avenue Raymond Poincaré Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine secpopaixe.spf87@gmail.com
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English : Braderie du Secours Populaire
L’événement Braderie du Secours Populaire Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Val de Vienne
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