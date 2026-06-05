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Braderie du Secours Populaire Secours populaire Aixe-sur-Vienne

Braderie du Secours Populaire Secours populaire Aixe-sur-Vienne

Braderie du Secours Populaire Secours populaire Aixe-sur-Vienne samedi 13 juin 2026.

Lieu : Secours populaire

Adresse : 48 avenue Raymond Poincaré

Ville : 87700 Aixe-sur-Vienne

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Aixe-sur-Vienne

Braderie du Secours Populaire

Secours populaire 48 avenue Raymond Poincaré Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

L’antenne du Secours Populaire Français d’Aixe-sur-Vienne organise une braderie d’été dans ses locaux.
Toute la journée, vous pourrez venir choisir parmi de nombreux articles neufs et de seconde main (vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, livres, jouets, bijoux, etc).
Cette initiative est organisée au profit des actions solidaires du Secours Populaire de la Haute-Vienne et pour soutenir l’action des Pères Noëls Verts.   .

Secours populaire 48 avenue Raymond Poincaré Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   secpopaixe.spf87@gmail.com

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English : Braderie du Secours Populaire

L’événement Braderie du Secours Populaire Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Val de Vienne

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