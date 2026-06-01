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JNAgri 2026 dans votre magasin U !, Super U Aixe sur Vienne, Aixe-sur-Vienne

JNAgri 2026 dans votre magasin U !, Super U Aixe sur Vienne, Aixe-sur-Vienne

JNAgri 2026 dans votre magasin U !, Super U Aixe sur Vienne, Aixe-sur-Vienne vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Super U Aixe sur Vienne

Adresse : Aixe-sur-Vienne

Ville : 87700 Aixe-sur-Vienne

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

JNAgri 2026 dans votre magasin U ! 5 et 6 juin Super U Aixe sur Vienne Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Présentation et dégustation de produits locaux avec les producteurs de la région.

Super U Aixe sur Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Mise en avant des producteurs locaux

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