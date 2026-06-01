JNAgri 2026 dans votre magasin U !, Super U Aixe sur Vienne, Aixe-sur-Vienne
JNAgri 2026 dans votre magasin U !, Super U Aixe sur Vienne, Aixe-sur-Vienne vendredi 5 juin 2026.
JNAgri 2026 dans votre magasin U ! 5 et 6 juin Super U Aixe sur Vienne Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00
Présentation et dégustation de produits locaux avec les producteurs de la région.
Super U Aixe sur Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Mise en avant des producteurs locaux
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