JNAgri 2026 dans votre magasin U !, Super U Aixe sur Vienne, Aixe-sur-Vienne

JNAgri 2026 dans votre magasin U ! 5 et 6 juin Super U Aixe sur Vienne Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Présentation et dégustation de produits locaux avec les producteurs de la région.

Super U Aixe sur Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise en avant des producteurs locaux