Sortie LPO – observation des oiseaux en bords de Vienne à Losmonerie, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne

Sortie LPO – observation des oiseaux en bords de Vienne à Losmonerie Samedi 6 juin, 08h30 Château de Losmonerie Haute-Vienne

5€, 3€ pour les 4-18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Dans le cadre des Rendez vous aux jardins, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) organise une sortie d’observation des oiseaux dès 8h30 (un horaire matinal idéal pour profiter de l’activité des oiseaux). Cette balade nature durera 1h30. À la suite de cette sortie, la LPO tiendra un stand d’information tout au long de la journée du samedi dans les jardins de Losmonerie. Une occasion de découvrir leurs actions et d’échanger sur la protection de la biodiversité.

Château de Losmonerie Route de Losmonerie, 87700 Aixe-sur-Vienne, France Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0607110496 https://www.losmonerie.fr En 2004, Guillaume de Villelume hérite de ce site avec une vue imprenable sur la Vienne. Dès lors, il se lance, en famille, dans l’incroyable aventure : restaurer l’existant et créer un ensemble de trois jardins s’appuyant sur des tracés du XVIe siècle. Le premier, formel et fleuri, accompagne harmonieusement le bâti. Plus loin, des arbres fruitiers peu communs pour le Limousin et une collection de plus de 100 variétés de framboisiers composent une promenade gustative. Le dernier, dit sauvage, est jardiné en soustraction selon le concept développé par le paysagiste Louis Benech. Ici, on ne plante rien, les graines se propagent

naturellement et les végétaux non désirés sont éliminés avec délicatesse. En bord de rivière, une cabane en osier sec et vivant, créée par le vannier Emmanuel Puybonnieux, propose une halte méditative, tandis que Le Boudoir du terroir, œuvre d’art de l’artiste suisse Simon Beer, veille sur les fruitiers. Véritable dialogue entre le végétal et l’environnement qui les entoure, ces jardins sont également un accueil pour la biodiversité et un mariage subtil de compositions passées et contemporaines. Route d’Aixe-sur-Vienne à Verneuil. Parking.

Dans le cadre des Rendez vous aux jardins, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) organise une sortie d’observation des oiseaux dès 8h30 (un horaire matinal idéal pour profiter de l’activité À…

©Guillaume de Villelume