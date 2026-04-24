Balade touristique Aixe-sur-Vienne
Balade touristique Aixe-sur-Vienne samedi 6 juin 2026.
Aixe-sur-Vienne
Balade touristique
Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’association le Chemin des Ancêtres organise un circuit touristique et un pique-nique dans les Monts de Blond.
Prêt pour une escapade rétro au coeur de notre belle région? Venez participer à une balade rythmée par des énigmes, des visites et un pique-nique convivial en plein air !
Que vous soyez mordus de mécanique ou simplement amateur de paysages vallonnés, venez rejoindre le groupe !
Véhicules de tous types et de toutes époques acceptés.
Inscriptions obligatoires avant le 13 mai. .
Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 22 77 92 lechemin_desancetres@hotmail.com
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English : Balade touristique
L’événement Balade touristique Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Val de Vienne
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