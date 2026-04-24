Aixe-sur-Vienne

Balade touristique

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’association le Chemin des Ancêtres organise un circuit touristique et un pique-nique dans les Monts de Blond.

Prêt pour une escapade rétro au coeur de notre belle région? Venez participer à une balade rythmée par des énigmes, des visites et un pique-nique convivial en plein air !

Que vous soyez mordus de mécanique ou simplement amateur de paysages vallonnés, venez rejoindre le groupe !

Véhicules de tous types et de toutes époques acceptés.

Inscriptions obligatoires avant le 13 mai. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 22 77 92 lechemin_desancetres@hotmail.com

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English : Balade touristique

L’événement Balade touristique Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Val de Vienne