Aixe-sur-Vienne

Rendez-vous aux jardins sortie LPO aux jardins de Losmonerie

Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:30:00

fin : 2026-06-06 10:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des Rendez vous aux jardins 2026 sur le thème suivant cette année Les cinq sens au jardin la vue , la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) organise une sortie d’observation des oiseaux dès 8h30 (un horaire matinal idéal pour profiter de l’activité des oiseaux!) en lieu et place des bords de Vienne sur le site du Château de Losmonerie.

Cette balade nature durera 1h30. À la suite de cette sortie, la LPO tiendra un stand d’information tout au long de la journée du samedi dans les jardins de Losmonerie qui seront donc ouverts durant tout le week-end pour les Rendez-vous aux jardins.

Une occasion de découvrir les actions de la LPO et d’échanger sur la protection de la biodiversité. .

Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 11 04 96 g2villelume@gmail.com

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English : Rendez-vous aux jardins sortie LPO aux jardins de Losmonerie

L’événement Rendez-vous aux jardins sortie LPO aux jardins de Losmonerie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Vienne